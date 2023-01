Moto Morini: sbarca negli Usa, sede a Irvine in California

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Moto Morini sbarca negli Usa e apre la sua nuova sede a Irvine, in California. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che lo storico marchio nato nel 1937, fondato dal pilota Alfonso Morini, intende consolidare con un "impatto immediato e duraturo" la propria presenza all'estero.

Moto Morini è già presente in Europa, India, Asia e Argentina e per la nuova sede americana sta valutando candidature per diverse posizioni professionali. (ANSA).