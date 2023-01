Eni lancia bond da un miliardo per pubblico in Italia

Eni offre a partire dal 16 gennaio prossimo le prime obbligazioni destinate al pubblico in Italia collegate ai propri obiettivi di sostenibilità. Lo rende noto il gruppo energetico spiegando che le obbligazioni avranno durata 5 anni per un valore complessivo di un miliardo di euro. Tale importo potrà essere aumentato sino a 2 miliardi di euro in caso di eccesso di domanda.



"Vogliamo offrire al pubblico italiano uno strumento di risparmio solido, che possa renderlo partecipe del nostro cammino verso un'energia completamente decarbonizzata, tecnologicamente avanzata e diversificata, e dell'ulteriore consolidamento della nostra capacità determinante di garantire la sicurezza energetica al Paese" spiega l'amministratore delegato, Claudio Descalzi, rilevando che Eni "è oggi una società estremamente robusta dal punto di vista finanziario e industriale, con un modello di crescita volto a valorizzare al meglio i business legati alla transizione energetica e quelli tradizionali che ne alimentano il successo, anch'essi soggetti al progressivo abbattimento delle emissioni e che continuano a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti".



Le obbligazioni pagheranno ai sottoscrittori, annualmente e in via posticipata, interessi a tasso fisso che non potrà essere inferiore al tasso minimo, fissato al 4,30%. L'adesione all'offerta non prevede alcuna spesa o commissione di sottoscrizione.