Borsa: Europa in rialzo, calano i tassi dei titoli di Stato

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Le Borse europee proseguono in rialzo, con gli investitori pronti a scommettere su un raffreddamento della corsa dei prezzi negli Stati Uniti ed un conseguente approccio meno aggressivo delle banche centrali. Si allenta, intanto, la tensione sui titoli di Stato con i rendimenti in forte calo. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0746 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Avanzano Parigi, Londra e Francoforte (+0,6%), piatta Madrid (+0,04%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dal comparto tecnologico (+0,9%). Bene anche le Tlc (+0,8%) e le auto (+0,3%). Avanzano le utility (+0,8%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 4,2% a 67,11 euro al megawattora.

In luce anche il comparto azionario dell'energia (+0,5%), mentre il petrolio rialza la testa. Il Wti guadagna lo 0,7% a 75,66 dollari al barile. Il Brent sale a 80,65 dollari (+0,7%).

Poco variante le banche (+0,02%), mentre si valutano gli effetti del rialzo dei tassi sui futuri ricavi.

Seduta all'insegna del rialzo anche per l'oro che guadagna lo 0,5% a 1.884 dollari l'oncia, ai massimi degli ultimi otto mesi.

Le quotazioni sono spinte dal calo del dollaro che rende il metallo un bene rifugio più appetibile e dagli acquisti effettuati dalle banche centrali e soprattutto da quella della Cina che ha comprato 62 tonnellate negli ultimi due mesi dell'anno. (ANSA).