Borsa: Europa conferma rialzo con Wall Street, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Le Borse europee confermano il buon passo con l'avvio di Wall Street. L'indice d'area, lo Stoxx 600, sale di oltre mezzo punto con l'evidenza dell'immobiliare.

Tra le singole Piazze, Francoforte guadagna l'1 per cento. A Parigi (+0,97%) è sempre in luce Lvmh (+2%) dopo il giro di poltrone che ha portato Pietro Beccari alla guida di Louis Vuitton e Delphine Arnault a capo di Christian Dior Couture.

Londra sale dello 0,91% e Milano dello 0,7% con in testa Iveco che beneficia di una serie di commesse, Moncler (+3,6%), Campari (+2,2%). Giù Saipem (-2,7%) e Amplifon (-2,6%).

Si allenta la tensione sui titoli stato mentre gli investitori sono pronti a scommettere su decisioni meno aggressive da parte delle banche centrali. Lo spread tra Btp e Bund è nell'area dei 187 con il rendimento del decennale italiano al 4,078%. Prosegue la discesa del prezzo del gas che ad Amsterdam viaggia a 65 euro al megawattora con un calo che sfiora il 7%. Sempre tra le commodity il petrolio è in rialzo con il wti sopra i 76 dollari al barile (+2%) e brent che sfiora gli 82 dollari al barile (+2%). Sul fronte dei cambi l'euro si rafforza sul dollaro con cui scambia a 1,0755. (ANSA).