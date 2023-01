Borsa: Europa apre in rialzo, si guarda alle mosse della Fed

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Le Borse europee avviano la seduta in moderato rialzo con gli investitori pronti a scommettere su una frenata dei prezzi negli Stati Uniti. L'andamento dell'inflazione, il cui dato di dicembre è in arrivo domani, sarà uno degli elementi che determinerà le mosse della Fed sul fronte del rialzo dei tassi d'interesse.

Apertura positiva per Londra (+0,15%), Francoforte (+0,21%), Parigi (+0,14%), Madrid (+0,12%). (ANSA).