Benzina: proseguono ribassi, benzina self a 1,820 al litro

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Dopo i ribassi registrati ieri sulla rete carburanti, anche questa mattina i prezzi alla pompa hanno proseguito la discesa". E' quanto si legge nella rilevazione di Staffetta Quotidiana secondo cui Eni ha ridotto di un ulteriore centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Un centesimo in meno anche per Tamoil e Q8, scese su entrambi i prodotti.

Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti vedono la benzina self service a 1,820 euro/litro ( compagnie 1,822, pompe bianche 1,816), il gasolio a 1,876 euro/litro (invariato, compagnie 1,877, pompe bianche 1,872).

La benzina servita è a 1,961 euro/litro (compagnie 2,004, pompe bianche 1,876), diesel a 2,016 euro/litro (-1, compagnie 2,059, pompe bianche 1,931). I prezzi sulle autostrade vedono la benzina self service a 1,909 euro/litro (servito 2,165), gasolio self service 1,959 euro/litro (servito 2,215), Gpl 0,897 euro/litro, metano 2,498 euro/kg, Gnl 2,547 euro/kg. (ANSA).