Spread Btp-Bund chiude in calo a 190 punti base

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Seduta in flessione per lo spread Btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi si è ridotto di quattro punti base, a quota 190. In leggera crescita il rendimento dei bond italiani, che salgono di tre punti base al 4,2%, rialzo comunque inferiore a quello registrato dalla maggior parte delle altre obbligazioni sovrane europee. Non sono piaciute le parole della componente della Bce, Isabel Schnabel, che ha sottolineato come i tassi debbano salire ancora "significativamente" per poter frenare l'inflazione. (ANSA).