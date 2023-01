Borsa: Europa prosegue in calo, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Prosegue in calo la seduta delle Borse in Europa, sui timori di nuovi rialzi di tassi che gelano il rimbalzo di inizio anno. Londra cede lo 0,16%, Parigi lo 0,7%, Francoforte lo 0,43%, Milano lo 0,10% e Madrid oscilla intorno alla parità (-0,04%) dopo che la commissaria Bce Isabel Schnabel si è allineata ai 'falchi' della Fed.

L'ottimismo degli analisti di Goldman Sachs, che vedono allontanarsi la recessione e prevedono un rialzo dell'economia dell'area euro, non basta. A Piazza Affari pesa Enel (-1,13%) che si muove in controtendenza rispetto agli altri titoli dell'energia, tra cui Eni in rialzo dello 0,75 per cento.

(ANSA).