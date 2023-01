Borsa: Europa fiacca, Parigi chiude in calo dello 0,55%

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Seduta fiacca per le Borse europee, dove ha prevalso la cautela dopo le parole della componente della Bce, Isabel Schnabel, secondo cui i tassi dell'Eurozona dovranno salire ancora "in maniera rilevante" per riuscire a contrastare l'inflazione. In attesa del dato sui prezzi al consumo negli Stati Uniti, giovedì, Parigi ha chiuso in calo dello 0,55% a 6.869 punti, Londra dello 0,39% a 7.694 punti e Francoforte dello 0,12% a 14.774 punti. (ANSA).