Borsa: Europa debole in avvio, la Fed frena ottimismo

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Dopo l'Asia anche sull'Europa il timore di un nuovo rialzo dei tassi negli Usa frena i mercati .

Londra in apertura cede lo 0,39%, Parigi lo 0,34%, Francoforte lo 0,37% e Madrid lo 0,13 per cento. A metà mattina qualche altra indicazioni potrebbe arrivare dal presidente Jerome Powell, a Stoccolma per un evento insieme al presidente della BoE Andrew John Bailey e a Isabel Schnabel, componente del Comitato esecutivo della Banca centrale europea. (ANSA).