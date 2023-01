Borsa: Milano positiva (+0,7%), tiene Wall Street, spread a 210

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Si conferma positiva Piazza Affari sulla scia dei listini Usa in rialzo, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,7% a 25.354 punti. Si mantiene sui valori segnati in apertura il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, a 210,5 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 8,6 punti al 4,285%, mentre quello tedesco ne guadagna 6,5 al 2,27%.

Rally di Saes Gatters (+25,27%), dopo la cessione di attività negli Usa per 900 milioni di dollari (839,8 milioni di euro) e di Mps (+10,81%), che secondo l'amministratore delegato Luigi Lovaglio può raggiungere in anticipo gli obiettivi del piano.

Occhi puntati anche su Tim (+5,99), in vista di un aggiornamento del tavolo promosso dal governo. Seguono Ferrari ((+2,97%), e Iveco (+2,76%). Sugli scudi Saipem (+3,89%), seguita da Eni (+1,45%) e Tenaris (+1,36%), spinte dal rialzo del greggio (Wti +2,81% a 75,83 dollari al barile) dopo le riaperture post-Covid in Cina. Pochi i segni meno limitati a Erg (-2,28%), sull'onda lunga del taglio della raccomandazione a 'underweight' da parte degli analisti di Morgan Stanley, e Italgas (-1,21%). In calo anche Leonardo (-0,66%) ed Enel (-0,64%) a seguito di indicazioni da parte di Morgan Stanley. Segno meno anche per Generali (-0,46%), lieve rialzo invece per Banco Bpm (+0,28%) e Intesa (+0,36%), più brillanti Unicredit (+0,56%) e Bper (+0,96%). (ANSA).