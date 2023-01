Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,81%) con Saes Getters ed Mps

Ha chiuso in rialzo Piazza Affari la prima seduta della seconda settimana dell'anno con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,81% a 25.385 punti, tra scambi brillanti per 2,14 miliardi di euro di controvalore. In calo a 194,8 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,7 punti base al 4,172% e quello tedesco in crescita di 2 punti al 2,22%.

Fuori dal paniere principale hanno corso oltre misura Saes Getters (+24,63%) dopo la cessione di attività negli Usa per 900 milioni di dollari (839,8 milioni di euro) ed Mps (+11,69%), che secondo l'amministratore delegato Luigi Lovaglio può raggiungere in anticipo gli obiettivi del piano.

Tra i titoli a maggior capitalizzazione nuovo balzo di Tim (+5,56), in vista di un aggiornamento del tavolo sulla rete unica promosso dal governo. Sugli scudi anche Stm (+5,22%), in linea con l'andamento dei rivali in Europa. In luce Ferrari (+3,4%), sulla scia della raccomandazione d'acquisto di Citi, Saipem (+3,28%), Amplifon (+2,73%) e Iveco (+2,66%).

Bene Azimut (+2,3%) e Campari (+2,11%), seguite da Mediolanum (+1,94%), Buzzi (+1,91%) e Interpump (+1,84%). Più cauta Eni (+0,77%), sostenuta asolo in parte dal rialzo del greggio (Wti +1,55% a 74,92 dollari al barile). Positive Stellantis (+0,75%), Moncler (+0,65%) Snam (+0,44%) e Tenaris (+0,38%). Ha tenuto Bper (+0,48%), calo speculare invece per Intesa (-0,22%) e Banco Bpm (-0,52%), debole Unicredit (-0,68%). Pesante Erg (-1,64%) sull'onda lunga del taglio della raccomandazione a 'underweight' da parte degli analisti di Morgan Stanley. Segno meno anche per Generali (-0,92%) e Leonardo (-0,88%). (ANSA).