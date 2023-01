Maire Tecnimont: avvio petrolchimico da 1,3 miliardi dollari

Maire Tecnimont annuncia che oggi a Doha, in Qatar, si è tenuta la cerimonia di firma relativa al complesso integrato di polimeri da 6 miliardi di dollari che verrà realizzato nella città industriale di Ras Laffan.



Il contratto Epc Lump Sum da 1,3 miliardi di dollari, già annunciato il 21 dicembre 2022, fa parte di questo complesso ed è stato assegnato a Tecnimont dalla joint venture composta da QatarEnergy e Chevron Phillips Chemical.



QatarEnergy (già Qatar Petroleum) - spiega una nota - è l'ente petrolifero nazionale del Qatar e una delle più grandi società operanti nel settore gas al mondo. Chevron Phillips Chemical è una società leader nella produzione di polietilene ad alta densità.



Il contratto assegnato a Tecnimont si riferisce all'implementazione di un impianto di polietilene che include due unità della capacità rispettivamente di 1.000.000 e 680.000 tonnellate all'anno, oltre alle relative utilities. Lo scopo del lavoro comprende tutti i servizi di ingegneria, la fornitura di pparecchiature e materiali, montaggio e attività di costruzione fino alla mechanical completion, prevista nel 2026.



Alessandro Bernini, amministratoredDelegato del gruppo Maire Tecnimont ha commentato: "Siamo onorati di consolidare ulteriormente la fruttuosa collaborazione iniziata nel 2005 con leader internazionali quali QatarEnergy e Chevron Phillips Chemical, supportando la loro visione industriale con il nostro know-how tecnologico e la nostra capacità di gestire progetti molto grandi e complessi. La nostra expertise di processo ad alto contenuto tecnologico assicurerà la massima efficienza dell'impianto. Inoltre, questo contratto conferma la nostra leadership internazionale nelle poliolefine e rappresenta un'ulteriore prova dell'efficacia della nostra value proposition quando si tratta di supportare i clienti nella rasformazione delle risorse naturali in prodotti innovativi ad alto valore aggiunto".