Alibaba: Jack Ma rinuncia al controllo di Ant Group

(ANSA) - PECHINO, 07 GEN - Come anticipato qualche mese fa dal Wall Street Journal, Jack Ma ha rinunciato al controllo del colosso cinese Ant Group. Lo ha annunciato la stessa società spiegando che modificherà la sua struttura azionaria in modo che il suo fondatore non abbia più il controllo del gigante fintech.

"Nessun azionista, solo o con altre parti, avrà il controllo di Ant Group" dopo il completamento dell'adeguamento, ha spiegato l'azienda in una nota. (ANSA).