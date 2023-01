Borsa: Europa non festeggia, delude l'inflazione 'core'

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Le Borse europee non festeggiano il calo dell'inflazione dell'Eurozona, che a dicembre è scesa al 9,2% dal 10,5% di novembre. I listini restano poco mossi, così come i titoli di Stato, nonostante il dato sia migliore delle attese degli economisti, che stimavano una crescita dei prezzi del 9,5%.

A deludere gli investitori sembra essere il dato sull'inflazione 'core', quella al netto delle componenti più volatili rappresentate dall'energia e dai beni alimentari, che a dicembre ha toccato un nuovo record del 5,2%, superiore alle previsioni degli analisti, che si attendevano una conferma del 5% di novembre.

"Il calo è stato guidato dai prezzi dell'energia e dalle misure fiscali e non offrirà troppe rassicurazioni alla Banca Centrale Europea - evidenzia l'economista di Bloomberg, Maeva Cousin -. Al contrario, l'aumento dell'inflazione 'core' aggiungerà preoccupazioni al consiglio direttivo circa la persistenza dell'inflazione. Se queste forti pressioni dovessero essere confermate nel corso del 2023, il ciclo di rialzi dei tassi è probabile che continui nel secondo trimestre". (ANSA).