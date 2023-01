Borsa: Asia sale in attesa dei prezzi Ue e dati lavoro Usa

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Borse asiatiche in cauto rialzo in una giornata 'calda' sul fronte macroeconomico, con gli investitori che attendono in mattinata il dato sull'inflazione dell'Eurozona a dicembre, vista in calo al 9,5%, e nel pomeriggio quelli sul mercato del lavoro americano, dove la creazione di posti di lavoro è attesa in flessione a 202 mila unità e la disoccupazione stabile al 3,7%. Si allineano al clima di cauto ottimismo anche le Borse europee e Wall Street, i cui future sono tutti in rialzo frazionale.

Tokyo ha chiuso in progresso dello 0,59%, Seul dell'1,1%, Sydney dello 0,6%. Poco mosse Shanghai (+0,1%), Shenzhen (+0,2%) e Hong Kong (-0,2%) nonostante le indiscrezioni che arrivano da Pechino su un possibile ammorbidimento delle restrizioni sui finanziamenti al settore immobiliare, che dovrebbe ridare un po' di ossigeno a un comparto in grande difficoltà.

I mercati sperano che il raffreddamento dell'inflazione europea e del mercato del lavoro americano spingano le banche centrali a un ammorbidimento della stretta monetaria. I rendimenti dei Treasury americani sono in lieve flessione al 3,7% mentre il dollaro è poco mosso sull'euro a 1,051 dopo che ieri il membro votante della Fed, Raphael Bostic, ha detto che la Fed "ha ancora molto lavoro da fare" per domare l'inflazione.

Sul fronte energetico il petrolio è in recupero, con il Wti che sale dello 0,7% a 74,19 dollari al barile. (ANSA).