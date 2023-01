Urso convoca Dazn: "Disservizi impongono di fare chiarezza"

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - "A tutela dei consumatori ho convocato per il 12 gennaio al ministero i vertici della società Dazn". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, lo annuncia spiegando che saranno presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi ed i vertici della Serie A.

"Il perpetuarsi del disservizio - evidenzia Urso - impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti". (ANSA).