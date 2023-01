Fed: Fmi, troppo presto per dichiarare vittoria sull' inflazione

(ANSA) - NEW YORK, 05 GEN - L'inflazione negli Stati Uniti non ha ancora voltato pagina ed è troppo presto per la Fed per dichiarare vittoria nella lotta al caro prezzi. Lo afferma Gita Gopinath, il numero due del Fmi, in un'intervista al Financial Times. Gopinath ritiene che la banca centrale americane debba andare avanti con i rialzi dei tassi quest'anno nonostante il rallentamento della corsa dell'inflazione. E' "importante" che la Fed "mantenga una politica monetaria restrittiva" fino a quando non ci sarà un "durevole calo dell'inflazione". (ANSA).