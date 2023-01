Spread: scende tensione su bond europei, Btp al 4,35%

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Forte allentamento della pressione sui titoli di Stato del Vecchio continente: con i primi scambi della giornata, sui mercati telematici il Btp a 10 anni italiano vede scendere il suo rendimento di 13 punti base, i bond spagnoli e portoghesi di dieci, il Bund tedesco di otto.

E' un chiaro segnale che la frenata dell'inflazione registrata ieri in Germania e oggi in Francia fa pensare agli operatori che la Bce possa allentare il suo programma di stretta monetaria. Lo spread tra il Btp italiano a 10 anni e il corrispondente Bund tedesco in questo quadro è sceso a 205 punti base dai 210 della chiusura di ieri. (ANSA).