Spread Btp-Bund chiude a quota 199 punti, rendimento al 4,26%

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Seduta sugli scudi per i titoli di Stato italiani, in un contesto di acquisti per tutto il debito pubblico dell'Eurozona. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 200 punti base per la prima volta da metà dicembre, attestandosi a quota 199,7, in calo di 10,5 punti base. Il rendimento del decennale italiano è sceso di 22,1 punti base, al 4,261%, dopo che l'inflazione francese ha frenato al 5,9% a dicembre, confermando il quadro di raffreddamento dei prezzi già emerso in Germania e Spagna, e il prezzo del gas ad Amsterdam ha subito un altro tracollo, scendendo ai minimi dal 2022. (ANSA).