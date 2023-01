Piazza Affari chiude in rialzo dell'1,74%, ai massimi da aprile

Prosegue a Piazza Affari il rally di inizio anno, con il listino milanese che chiude in deciso rialzo anche la terza seduta del 2023. Ed rally anche per le altre piazze europee (Parigi +2,3%, Francoforte +2,18%, Madrid +1,93%).



A Milano il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,74%, a 24.860 punti, tornando ai massimi dallo scorso 20 aprile, mentre le scommesse per un ammorbidimento della stretta monetaria da parte della Bce, alimentate dai buoni dati sull'inflazione di Germania, Spagna e Francia, hanno ridato fiato ai mercati azionari del Vecchio Continente e fatto correre i titoli di Stato dell'Eurozona.

Seduta sugli scudi per i titoli di Stato italiani, in un contesto di acquisti per tutto il debito pubblico dell'Eurozona. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 200 punti base per la prima volta da metà dicembre, attestandosi a quota 199,7, in calo di 10,5 punti base. Il rendimento del decennale italiano è sceso di 22,1 punti base, al 4,261%, dopo che l'inflazione francese ha frenato al 5,9% a dicembre, confermando il quadro di raffreddamento dei prezzi già emerso in Germania e Spagna, e il prezzo del gas ad Amsterdam ha subito un altro tracollo, scendendo ai minimi dal 2022.