Gb: rialzo tassi deprime mercato mutui, ai minimi dal 2020

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Il rialzo dei tassi deprime il mercato dei mutui in Gran Bretagna. Come sottolinea Bloomberg, citando i dati della Bank of England, le nuove approvazioni di finanziamenti a novembre sono crollate a 46mila, a livello del giugno 2020 quando il paese era in lockdown. Secondo molti analisti il prezzo degli immobili, già in calo, dovrebbe ulteriomente scendere nel corso del 2023. (ANSA).