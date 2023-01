Francia: rallenta inflazione a dicembre con calo energia

Rallenta, a sorpresa, l'inflazione in Francia. Secondo l'istituto nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo è salito a dicembre, anno su anno, del 5,9% contro il +6,2% di novembre. Le attese del mercato erano per un +6,4%. A causare il rallentamento, spiega l'Insee, è stato il calo dei prezzi deell'energia e "in misura minore, dei servizi". (ANSA).