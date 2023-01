Borsa: frenata dei prezzi spinge l'Europa, petrolio e gas ko

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Borse europee in deciso rialzo a metà seduta, con gli investitori che scommettono su un ammorbidimento della stretta monetaria da parte della Bce dopo il rallentamento dell'inflazione in Germania, Francia e Spagna.

Milano avanza dell'1,3%, Parigi e Francoforte dell'1,6% e Londra dello 0,5% mentre a New York i future avanzano di qualche decimale in attesa, questa sera, dei verbali della Fed e dei dati sulle offerte di lavoro.

L'ottimismo sulle banche centrali fa correre anche i titoli di Stato, i cui rendimenti sono tutti in calo. Tira la volata il Btp, il cui rendimento scende di 15 punti al 4,33% mentre lo spread con il Bund si richiude di 5 punti, a quota 205. Le temperature miti che lasciano le consistenze degli stoccaggi in Europa sopra la media stagionale contribuisce ad abbattere ancora il prezzo del gas che ad Amsterdam scende del 5,5% a 68,3 euro, aggiornando i minimi da gennaio 2022. In forte calo (-3,2%) anche il petrolio, sulle attese di una domanda debole, complice il rallentamento dell'economia atteso nel 2023, con il Wti che scivola a 79,5 dollari e il wti a 74,6 dollari.

A Piazza Affari corrono Banco Bpm (+4,9%) e Tim (+4,8%), in attesa di sviluppi sulla rete, in luce anche le utilities e le banche con Enel (+3,4%), Hera (+3,5%), Unicredit (+3,4%).

Scivolano invece Tenaris (-6,6%), Leonardo (-2,6%), Saipem (-2%), con i petroliferi che scontano il tonfo del greggio.

(ANSA).