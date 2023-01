Borsa: Europa cresce in attesa banche centrali, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo in attesa dei verbali della Fed che saranno distribuiti stasera a listini europei chiusi e con la speranza in un allentamento della politica della Bce anche guardando agli ultimi dati sull'inflazione in Spagna, Germania e Francia.

La Borsa migliore è quella di Parigi, che sale dell'1,4%, con Francoforte e Madrid che crescono dell'1,3%. Solide Milano e Amsterdam in aumento di un punto percentuale, con Londra più cauta ma comunque positiva dello 0,4%. I mercati salgono anche osservando il forte allentamento della pressione sui titoli di Stato che più di tutti attendono la Bce, con il Btp a 10 anni italiano che taglia il suo rendimento di 14 punti base al 4,33%, mentre i bond degli altri Paesi europei registrano cali attorno ai dieci 'basis point'. Spread con la Germania a quota 205 punti base.

Il gas intanto si muove sotto i 70 euro al Megawattora in calo di oltre il 5% rispetto alla chiusura di ieri con un minimo in avvio di seduta a quota 67 euro, mentre il petrolio cede due punti percentuali a 75 dollari al barile. Tra le materie prime, sempre bene l'oro che sale di circa l'1% a 1.866 dollari l'oncia.

In Piazza Affari, tra i titoli principali, spicca Banco Bpm in crescita del 4,5% dopo le indiscrezioni di conferma dei vertici, con Tim in aumento del 3,7% in attesa di novità sulla rete. Ben anche Hera, Enel e A2a in aumento oltre i tre punti percentuali. I cali maggiori sono accusati con il petrolio da Tenaris (-6% a 15,2 euro), mentre Saipem e Leonardo cedono il 2,5%. Riduce le perdite dell'avvio Eni, che cominciando a guardare alla boa di metà giornata cede circa un punto percentuale. (ANSA).