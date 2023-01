Borsa: Asia in ordine sparso in attesa dei verbali della Fed

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in direzioni diverse, con gli operatori che attendono soprattutto indicazioni sulla politica monetaria statunitense dai verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, che saranno diffusi questa sera a listini europei chiusi.

In questo quadro, Tokyo ha ceduto l'1,4% con l'indice Nikkei 225, mentre Hong Kong ha corso e si muove in conclusione di seduta su un rialzo del 2,5%. Piatte le Borse cinesi, in aumento finale dell'1,6% Seul e Sidney, mentre Mumbai cede circa un punto percentuale.

In lieve rialzo i futures sull'avvio dei mercati europei.

(ANSA).