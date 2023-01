NAsce Zefiro Net, jv Iliad-Windtre nelle zone rurali

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Zefiro Net, la rete 5 G per le aree rurali è pronta a partire. Iliad e Windtre annunciano il perfezionamento del closing per la joint venture paritetica con cui condividono e gestiscono congiuntamente le rispettive reti di telefonia mobile nelle aree meno densamente popolate del territorio nazionale, un'area in cui risiede circa il 26,8% della popolazione italiana. "Con questa operazione - spiega una nota - i due operatori lavorano sinergicamente per accelerare la diffusione delle reti di telefonia mobile, incluse quelle 5G, con rilevanti benefici in termini di disponibilità di servizi a banda ultralarga". (ANSA).