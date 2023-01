Borsa:Europa tonica attende l'inflazione tedesca, Londra +2%

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Le Borse europee proseguono la seduta in ottima forma, in attesa dell'inflazione in Germania.

Sotto i riflettori resta l'andamento dell'economia globale con gli investitori pronti a scommettere su una riduzione dei rialzi dei tassi d'interesse da parte della Fed. Una ipotesi che ha fatto schizzare il prezzo dell'oro ai massimi da sei mesi. Sul fronte valutario l'euro è in flessione sul dollaro a 1,0542. Si allenta la tensione sui titoli di Stato con i rendimenti in calo.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,5%. Mostra i muscoli Londra (+2%). Bene anche Francoforte (+1,2%), dopo il dato sulla disoccupazione, Parigi (+1%) e Madrid (+0,8%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,9%). Bene anche le auto (+1,1%), dopo i dati sulle immatricolazioni del 2022. Avanzano anche le banche (+1,8%) e le assicurazioni (+1,6%).

Seduta positiva per l'energia (+1,7%), con il prezzo del petrolio in lieve salita. Il Wti si attesta a 80,54 dollari al barile e il brent a 86,09 dollari. In terreno positivo ma senza particolare slancio le utility (+0,8%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 73,6 euro al megawattora, con una flessione del 4,4%. (ANSA).