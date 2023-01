Borsa: Europa apre contrastata, prevale la prudenza

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Le Borse europee aprono contrastate con gli investitori prudenti in vista della ripresa dopo la pausa per le festività natalizie. Sotto i riflettori restano l'andamento dell'economia globale e le prossime mosse delle banche centrali per raffreddare la corsa dei prezzi. Sui mercati pesa l'ulteriore calo dei dati sulla manifattura della Cina.

Avvio di seduta in calo per Parigi (-0,22%), in rialzo Francoforte (+0,33%), piatta Londra (+0,03%). Sul fronte valutario l'euro è in lieve flessione sul dollaro a 1,0599.

