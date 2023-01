Borsa: Asia chiude rialzo, corre Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Le Borse asiatiche archiviano la seduta in rialzo, con gli investitori che valutano i picchi di contagi da Covid-19 e le prospettive per l'economia globale con i dati sulla produzione in debole contrazione.

A contrattazioni ancora in corso corre Hong Kong (+2%).

Positive Shanghai (+0,9%), Shenzhen (+1,5%) e Mumbai (+0,1%) mentre è in lieve flessione Seul (-0,3%). Chiusa Tokyo per festività. Sul fronte valutario si rafforza lo yuan sul dollaro.

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania il tasso di disoccupazione e l'inflazione, dal Regno Unito l'indice pmi manifatturiero. Dagli Stati Uniti previsto l'indice pmi manifatturiero e la spesa in costruzioni. (ANSA).