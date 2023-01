Gas: chiude piatto sui 77 euro al Megawattora

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Prezzo del gas molto volatile sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: dopo una giornata quasi tutta di conferma dei cali recenti, il future sul metano con consegna a febbraio si è mosso anche al rialzo per poi chiudere a 77 euro Megawattora, sui livelli della conclusione di venerdì scorso e sotto i valori dell'inizio della guerra in Ucraina. (ANSA).