Borsa: Milano prosegue in deciso rialzo (+1,6%) con Europa

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Prima seduta dell'anno di chiaro recupero per i mercati azionari del Vecchio continente: le Borse migliori sono quelle di Milano e di Parigi, che salgono dell'1,6%, seguite da Amsterdam e Madrid (+1,5%), con Francoforte leggermente più cauta in aumento di un punto percentuale.

Chiuse per le festività di Capodanno Londra, Mosca e Wall Street, prosegue il forte allentamento della pressione sui titoli di Stato, con il rendimento del Btp a 10 anni in calo di 14 punti base al 4,54%. Sul fronte energetico il gas conferma la sua giornata di ribasso e quota a 73 euro al Megawattora in calo del 4% rispetto alla chiusura di venerdì e sui minimi dal 16 febbraio, qualche giorno prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Solido invece il petrolio, che sale di oltre il 2% a 80 dollari al barile.

In questo contesto, in Piazza Affari prosegue la corsa di Saipem che cresce del 5% a 1,18 euro, con Leonardo e Stellantis in aumento di circa tre punti percentuali. Scivola Amplifon dopo i rialzi recenti con un calo attorno al 3%. Tra i titoli a minore capitalizzazione, Mps si conferma forte con un rialzo di oltre sette punti percentuali a due euro dopo aver dichiarato risolti i "dubbi significativi" sulla sua continuità aziendale con l'aumento di capitale e le prime azioni previste dal piano 2022-2026. (ANSA).