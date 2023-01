Borsa: Europa in rimbalzo con auto,tecnologici e immobiliare

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Il rimbalzo delle Borse in Europa diventa consistente. Parigi guadagna l'1,34%, Francoforte lo 0,99%, Madrid l'1,22% e Milano l'1,24 per cento con i settori tecnologico, automobilistico e immobiliare a guadagnare in modo particolare.

La strada da recuperare è ancora tanta, fanno notare gli operatori, ricordando che nel 2022 le azioni europee hanno perso il 13 per cento. "Il primo semestre 2023 rimane difficile, tra il peggioramento della liquidità e gli effetti ritardati della stretta finanziaria" commenta un gestore. A Piazza Affari sugli scudi si portano Stellantis (+2,6%), Iveco (+2,4%), Pirelli (+2,3%). In rialzo anche Saipem (+2,17%). Bene le banche a Milano con Banco Bpm che sale del 2,25% e Intesa dell'1,97 per cento. (ANSA).