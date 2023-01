Borsa: Europa in rialzo, Londra chiusa per festività

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Un 2023 con segno positivo per le Borse in Europa. Solo Londra resta chiusa per continuare a festeggiare il Capodanno mentre Parigi apre in rialzo dello 0,73%, Francoforte dello 0,5%, Madrid dello 0,84% e Milano dello 0,7 per cento. (ANSA).