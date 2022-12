La partnership in Algeria Eni-Snam al via a gennaio

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - La partnership tra Snam ed Eni sui gasdotti Algeria-Italia è in dirittura d'arrivo, tutte le condizioni previste dall'accordo firmato a novembre 2021 si sono avverate e il closing dell'operazione è previsto entro metà gennaio 2023. Lo annunciano in una nota le due società che inizialmente avevano preventivato di perfezionarla entro il terzo trimestre 2022.

Eni ha trasferito le partecipazioni nelle società che gestiscono i due gruppi di gasdotti internazionali che collegano l'Algeria all'Italia, in particolare i gasdotti onshore che si estendono dal confine tra Algeria e Tunisia fino alla costa tunisina (il TTPC) e i gasdotti offshore che collegano la costa tunisina all'Italia (il TMPC) in una newco e ne cede il 49,9% a Snam per un importo, con gli aggiustamenti di prezzo occorsi durante questi mesi, intorno ai 400 milioni di euro.

Tra le condizioni sospensive a cui era subordinata l'operazione c'erano l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie in relazione all'operazione ai sensi della normativa antitrust e della normativa golden power, l'esame dell'operazione da parte delle ulteriori competenti autorità regolamentari, nonché l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dello Stato tunisino e dei consensi e/o gradimenti da parte dei soci e dei consigli di amministrazione di talune delle società target.

Eni e Snam "stanno procedendo agli ulteriori adempimenti per il perfezionamento dell'operazione che è atteso entro la prima metà di gennaio 2023" precisa una nota. (ANSA).