Borsa: sondaggio, in 2023 Piazza Affari in ripresa

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Sui mercati si prevede la ripresa dopo le forti perdite dell'anno borsistico appena chiuso. Quasi il 65% degli intervistati si attende un rimbalzo di Piazza Affari". Questa l'opinione dei 46 gestori sentiti da MF-Milano Finanza nel sondaggio sulle aspettative per le borse e lo scenario macroeconomico nel corso dell'anno che sta per iniziare. Nel sondaggio, spiega un comunicato, contenuto nel numero speciale di Milano Finanza, in edicola dal 31 dicembre, sono contenuti tutti i numeri della finanza del 2022 e le previsioni per il 2023, settore per settore.

E "tutti gli esperti danno per scontata la recessione. La gran parte stima un impatto limitato, un atterraggio morbido, in Europa e negli Usa". Le stime per il 2023 arrivano nel momento in cui si "chiude uno dei peggiori anni per le borse di tutto il mondo. A Wall Street l'indice Dow Jones ha perso il 9,2% mentre l'indice tecnologico Nasdaq Composite è crollato del 33,8%. In Italia la borsa di Milano ha perso il 12,5% dall'inizio del 2022 (dati aggiornati alla chiusura di giovedì 29 dicembre)".

Le migliori azioni di Piazza Affari, tra i titoli principali, sono state Tenaris (+78,7%), Leonardo (+28,5%) e Banco Bpm (+26,4%). Le peggiori dell'indice delle principali 40 società sono invece state Saipem (-75,2%), Tim (-49,7%) e Nexi (-47,5%).

La migliore azione in assoluto a Milano è stata D'Amico International Shipping con un rialzo nel 2022 pari al 308%. Ki Group è stata la peggiore in assoluto con ribasso del 99%.

