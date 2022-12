Borsa: Europa in rosso nell'ultima seduta del 2022, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Le Borse europee si muovono in rosso nell'ultima seduta di un anno che, per le Piazze azionarie, è il peggiore dell'ultimo decennio. Negativi anche i future su Wall Street. A tenere sotto scacco i listini la morsa dell'inflazione e il covid che non allenta la presa con una nuova ondata in Cina.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, lascia sul terreno mezzo punto percentuale con tech ed energia sotto vendita. Tra le singole Piazze Parigi cede lo 0,83%, Francoforte lo 0,79%. Tiene Londra che perde lo 0,24%. A Milano (-0,63%) scivola Tim (-2,4%) mentre la sua rete sarà un temi caldi per il governo il prossimo anno.

Si confermano le tensioni poi sui titoli di stato con lo spread tra btp e i bund tedeschi a 213 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,63%.

Tra le materie prime il gas scende del 6,5% con il prezzo ad Amsterdam stabile ad 80 euro al megawattora. Lieve incremento per il petrolio con il il wti che sale a 78,5 dollari al barile (+0,1%) . Stabile il brent sopra gli 83 dollari al barile.

Per quanto riguarda i cambi l'euro resta in lieve calo con il dollaro con cui scambia a 1,0659. (ANSA).