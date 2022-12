Manovra: Cgil, come modificata non cambia il giudizio negativo

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - La legge di Bilancio "come modificata dagli emendamenti parlamentari" e approvata definitivamente al Senato "non cambia il giudizio negativo che la Cgil ha espresso nelle settimane scorse sul complesso delle misure". Così una nota del sindacato, secondo cui "ci sono parziali avanzamenti frutto delle nostre proposte, sostenute dalle iniziative di mobilitazione" messe in campo, come sull'innalzamento della soglia per il taglio del cuneo e l'indicizzazione delle pensioni fino a 5 volte il minimo, "ma non rappresentano una risposta adeguata all'inflazione e all'impoverimento di salari e redditi" e in generale alle proposte "su fisco, precarietà, rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e del sistema di istruzione pubblica". (ANSA).