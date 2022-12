Gas: chiude in rialzo a 83,8 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Ha chiuso in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di gennaio hanno guadagnato il 3,05% a 83,83 euro al MWh.

Quotazioni in crescita anche a Londra, dove è stato registrato un rialzo finale del 3,03% a 194,21 penny per Mbtu, il multiplo mille dell'unità termica britannica. (ANSA).