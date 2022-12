Borsa: Europa piatta attende dati Usa, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Prosegue attorno alla parità la seduta dei listini azionari del Vecchio continente: la Borsa migliore è di qualche frazione quella di Milano, che sale dello 0,2% dopo una partenza fiacca, seguita da Francoforte in crescita dello 0,1%. Piatte Parigi e Amsterdam, mentre è in calo dello 0,3% Londra.

I mercati sembrano attendere la raffica di dati statunitensi del primissimo pomeriggio, comprese le richieste dei sussidi di disoccupazione che forniscono il polso dell'economia Usa e quindi i margini di manovra per i prossimi interventi della Federal reserve.

Prima dell'avvio della conferenza stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo spread Btp Bund si muove in lieve calo attorno ai 210 punti , mentre il gas sale del 6% a quota 86 euro e il petrolio è in calo di circa due punti percentuali sui 77 dollari al barile.

In questo quadro, in Piazza Affari i titoli principali vanno da un rialzo di Diasorin e Saipem oltre il punto percentuale a una discesa dello 0,7% per Moncler. Nel paniere a bassa capitalizzazione sempre bene la Juventus, che cresce del 4% a 0,32 euro. (ANSA).