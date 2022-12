Borsa: Europa accelera con i listini Usa, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Allungano il passo le principali borse europee sulla scia dei listini Usa, in rialzo dopo dati in linea con le stime sul fronte dell'occupazione. Milano (+1%) si conferma prima davanti a Francoforte (+0,8%), Parigi (+0,7%), Madrid (+0,55%) e Londra (+0,14%), che ha girato in positivo. Si riduce ulteriormente il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, che scende a 208,4 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5 punti al 4,558% e quello tedesco di 1,2 punti al 2,474%. Si conferma debole il dollaro a 0,939 euro e a 0,83 sterline insieme al greggio (Wti -1,62% a 77,73dollari al barile) in attesa delle scorte settimanali Usa secondo l'Energy Information Administration (Eia) e all'indomani del calo di 1,3 miliardi di barili indicato dall'Api. Rimbalza il gas naturale (+4,36% a 84,9 euro al MWh) insieme all'oro (+0,6% a 1.816,1 dollari l'oncia), all'argento (+1,02% a 23,97 dollari l'oncia), al ferro (+1,49% a 852 dollari la tonnellata) e all'acciaio (+0,99% a 4.072 dollari la tonnellata).

Acquisti sui produttori di semiconduttori Asml (+2,8%), Stm (+2,2%) e Infineon (+2,1%) e sugli automobilistici Volvo (+2,7%), Stellantis (+2,2%) e Porsche (+2,15%), insieme a Ferrari (+1,5%). In ordine sparso i petroliferi, con Shell (-0,13%) e Bp (-0,08%) fiacche, TotalEnergies (+0,22%) positiva ed Eni (+0,61%) più brillante. Rialzi per i bancari Mps (+2,24%), su cui la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha confermato la volontà di "uscita ordinata" dall'azionariato da parte dell'Esecutivo. Bene anche Mediobanca (+1,7%) e Intesa (+1,32%). Seguono Credit Agricole (+0,83%), Bbva (+0,8%), Banco Bpm (+0,66%) e SocGen (+0,64%). Invariata Bper. Sprint di Tim (+3,02%), Saipem (+3%), congelata anche al rialzo e Juventus (+4%) in Piazza Affari. (ANSA).