Borsa: Asia debole su boom Covid in Cina, ma Shanghai tiene

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in calo, in alcuni casi anche pesanti, sull'esplosione della situazione Covid in Cina: Tokyo ha chiuso in negativo dello 0,9%, con Hong Kong in ribasso di un punto percentuale e Seul dell'1,9%.

Provano a tenere invece i listini di Shanghai (-0,3%) e Shenzhen (-0,2%), supportati dalla speranza che la fine delle restrizioni faccia ripartire l'economia cinese.

In calo dello 0,9% la chiusura di Sidney, con i future sull'avvio dei mercati europei in marginale ribasso. (ANSA).