Agenzia Riscossione, appuntamento anche via contact center

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Nuovo servizio di Agenzia Riscossione per fissare un appuntamento allo sportello, dedicato a chi non ha la possibilità di interagire con il web. A partire da oggi 29 dicembre, infatti, è possibile prenotarsi, oltre che direttamente sul sito internet, anche chiamando il contact center al numero 060101. Lo rende noto l'Agenzia spiegando che la nuova modalità, al pari di quelle telematiche già attive, consente di scegliere lo sportello più vicino, il giorno e l'ora tra quelli disponibili.

Chi prende l'appuntamento tramite il contact center riceverà direttamente dall'operatore telefonico le indicazioni su numero di ticket, sportello prenotato, data e ora dell'appuntamento.

Inoltre, se non si fornisce un indirizzo email sul quale ricevere il codice (Qr-code) con gli estremi dell'appuntamento, l'accesso allo sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione nel giorno prenotato potrà essere effettuato semplicemente utilizzando la propria tessera sanitaria.

Il servizio principale rimane, comunque, quello a disposizione sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it che consente di prenotare il proprio appuntamento, comodamente da computer, smartphone o tablet, con pochi click e senza necessità di pin e password. Selezionando il servizio "Sportello territoriale" si può fissare un appuntamento per la giornata lavorativa in corso e per le quattro successive, individuando la tipologia di servizio, lo sportello e la fascia oraria tra quelle disponibili. Per ciascuna giornata lavorativa è possibile effettuare una sola prenotazione per codice fiscale e per servizio. Sempre sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, all'interno dell'area riservata, è disponibile il servizio di appuntamento in videochiamata "Sportello online" che consente di ricevere assistenza e informazioni senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello. (ANSA).