A Fossi il premio Motumundi 2022

Si svolgerà il 30 dicembre a Siena la cerimonia di consegna del Premio Motumundi 2022 che, quest'anno, è stato assegnato a Cristina Fossi professoressa ordinaria di Ecologia ed Ecotossicologia dell'Università della città toscana.

Il premio è parte integrante del festival internazionale su clima e ambiente Motumundi (www.motumundi.it) nato per sensibilizzare la comunità nazionale e internazionale sulla necessità di un cambiamento culturale per tutelare l'ambiente.

Il riconoscimento - è scritto in una nota - viene conferito quest'anno alla docente dell'ateneo senese che dal 2000 è direttore scientifico del Biomarker Laboratory (CIBM), nel campo dei rifiuti marini nel 2012 ha fornito le prime prove al mondo degli effetti delle microplastiche sulle balene ed è coordinatrice scientifica del progetto Plastic Busters proposto dal 2013 come flagship project di SDSN Mediterranean nonché finanziato nel 2018 dal programma Interreg NMED EU - Plastic Busters MPAs.

Il premio è promosso dalla Vitale Onlus (www.vitaleonlus.it) in collaborazione con la Commissione Europea, la direzione generale della Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Affari esteri e Santa Chiara Lab dell'Università di Siena ed ha Ansa come media partner.