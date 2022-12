Gas: chiude in ribasso a 81,3 euro al MWh ad Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Ha chiuso in calo del 7% a 81,3 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, dopo aver toccato un minimo a 77 euro in mattinata con le temperature dell'inverno che in Europa sono più miti. Anche in America il prezzo del gas naturale scivola sui minimi, ai livelli più bassi da marzo (scambiato a 4,6 dollari -12,2%) (ANSA).