Spread: resta violenta tensione su bond europei, Btp al 4,6%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Non si placa la pressione sul mercato dei titoli di Stato europei: con le Borse del Vecchio continente che proseguono la seduta in genere di poche frazioni in terreno positivo, il Bund tedesco a 10 anni segna un aumento di oltre 11 punti base al 2,5%, sui livelli più alti degli ultimi 12 anni, il Btp italiano di 12 'basis point' al 4,6%, ai massimi da ottobre.

Lo spread resta su quota 210, ma i timori per una Bce ancora molto determinata nell'aumento dei tassi di interesse si registra soprattutto sui titoli con scadenza a due anni, i più sensibili agli sbalzi del mercato. Il bond francese corre infatti di 21 punti base, quello tedesco di 15, con il Btp italiano che sfrutta ancora parte dell''ombrello' della Banca centrale e cresce di una decina di basis point. (ANSA).