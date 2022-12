P.A: per energia al via offerta Consip, contratto da 3 mld

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Consip ha aggiudicato la nuova garaper la fornitura di Energia elettrica alle pubbliche amministrazioni del valore di circa 3 miliardi di euro e che rende disponibili circa 17 TWh. Lo si legge in una nota della Consip nella quale si sottolinea che si tratta della prima iniziativa pubblicata a seguito della crisi internazionale che da marzo 2022 insiste sui mercati energetici. Ferme le difficoltà degli operatori del settore (es. incremento del fabbisogno finanziario a causa dei prezzi estremamente elevati, maggiore attenzione alla gestione dei rischi, minore liquidità dei mercati a termine), la gara - suddivisa in 17 lotti geografici - "ha registrato eccellenti risultati sia in termini di partecipazione (5 concorrenti per un totale di 46 offerte), sia in termini economici (ribasso di -1,3% rispetto alla base d'asta e di -12,5% rispetto al prezzo del Servizio di Salvaguardia 2023-2024)". La Convenzione avrà una durata di 12 mesi e offre alle amministrazioni pubbliche la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile, con durata di 12 mesi.

Sei convenzioni sono state assegnate a Enel (Lombardia esclusa Milano e Lodi, Trentino alto adige e Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Sardegna, Lazio esclusa Roma), quattro ad A2a (Province di Milano e Lodi, Abruzzo e Molise, Toscana, Umbria e Marche), quattro ad Hera (provincia di Roma, Campania, Calabria e Italia), una rispettivamente per Agsm Aim Energia (Valle d'Aosta e Piemonte) e per Edison (Puglia e Basilicata). (ANSA).