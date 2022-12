Nel 2023 francobolli per Piero Angela, Zeffirelli e il vocabolario Zingarelli

Da Piero Angela all'ex ministro degli esteri Franco Frattini, ma anche i marchi storici italiani e il vocabolario Zingarelli, Franco Zeffirelli, lo spazio e una serie di francobolli pro-Ucraina con un sovrapprezzo che sarà devoluto per aiutare i profughi. Saranno cinquantadue le nuove emissioni filateliche del 2023. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il sottosegretario con delega alla Filatelia Fausta Bergamotto hanno dato il via libera al programma che prevede francobolli celebrativi, quelli commemorativi e otto serie tematiche.

Tra i francobolli tematici ci sono quelli dedicati al mare, ad alcuni carnevali storici e alle radici del Made in Italy. Per le eccellenze compaiono, tra gli altri: per lo spettacolo Franco Zeffirelli, per il sapere, il dizionario della Lingua italiana Zingarelli, per lo spazio e il futuro Piero Angela.

Nella serie delle "eccellenze del sistema produttivo ed economico" ci sono le emissioni per alcuni marchi storici di interesse nazionale, quest'anno ci saranno De Cecco, Cirio, Vismara, Santa Rosa e Star, figurano anche i francobolli per Cedral Tassoni, Martini & Rossi, Lanificio Fratelli Tallia di Delfino, Felce Azzurra, Rigoni di Asiago e Industria Maimeri che nel 2023 festeggiano importanti anniversari.

Per la serie "Il senso civico" saranno emessi francobolli per l'Ucraina, con un sovrapprezzo che sarà devoluto per aiutare i profughi dell'Ucraina, valori dedicati all'Associazione Fratelli Mattei per le vittime del terrorismo e contro la violenza di genere, con l'omaggio alle Panchine rosse e una emissione in ricordo dell'ex ministro e ex presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini.

Infine, per lo sport saranno festeggiati i 120 anni dell'Hellas Verona e la vittoria al moto Gp 2022 della Ducati, mentre il Natale, come da tradizione, avrà un'emissione religiosa e una laica. I bozzetti saranno come sempre svelati nei giorni di emissione, secondo le linee guida previste.