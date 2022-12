Gas: si mantiene sotto ai livelli ante-guerra tra Russia-Ucraina

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Si mantiene sotto ai livelli dello scorso 23 gennaio, vigilia dell'attacco russo in Ucraina, il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di gennaio cedono l'1,56% a 81,68 euro al MWh. Tra le cause le temperature eccezionalmente miti nel Centro-Nord Europa, i livelli delle scorte sopra l'83% nell'Ue e i flussi di Gnl in costante arrivo. Fermi gli scambi a Londra, chiusa per le feste natalizie. (ANSA).