Borsa: Milano tiene (+0,4%), Cina spinge Moncler, corre Saipem

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Piazza Affari dimezza il rialzo segnato nella prima ora di scambi (Ftse Mib +0,4%), con i rendimenti dei titoli di stato alle stelle. In particolare i Bund tedeschi salgono ai massimi dal gennaio del 2011 al 2,5%, mentre il differenziale dei Btp italiani si mantiene sopra ai 212 punti, con un rendimento annuo del 4,625%.

Le riaperture post-Covid annunciate in Cina spingono i titoli del lusso a partire da Moncler (+2,79%), seguita da Cucinelli (+1,95%), Ferragamo (+1,4%) e Tod's (+2,06%). Il greggio Usa di nuovo sopra gli 80 dollari al barile (Wti +0,87% a 80,25 dollari), favorisce Saipem (+2,43%), Tenaris (+1%) ed Eni (+0,9%). Si riduce il rimbalzo segnato da Stm (+0,8%) dopo diverse sedute difficili, mentre resiste poco sopra la parità Banco Bpm (+0,06%) a differenza di Bper (-0,15%), Intesa (-0,07%) e Unicredit (-0,08%). Debole Mps (-0,67%), a cui la Bce ha confermato i requisiti patrimoniali Srep per il 2023 mantenendoli sui livelli del 2022.

Ampliano il calo Erg (-1,08%) e Inwit (-0,4%), fiacche invece Poste (-0,22%), Unipol (-0,19%) ed A2a (-0,16%). Gira al rialzo Tim (+0,6%), migliora Iveco (+0,1%), che si porta poco sopra la parità e accelera Stellantis (+0,82%), seguita da Ferrari (+0,65%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Juventus (+2,92%), debole invece DEems (-2,32%). (ANSA).